Appuntamento con la morte sulla Statale 16: "Necessario e urgente il transito autostradale gratuito"

Il sindaco di San Severo Francesco Miglio, anche a seguito dell’ultimo terribile incidente mortale costato la vita a un 62enne di Manfredonia, nel tratto della Statale 16 che collega Foggia a San Severo, in prossimità di Borgo La Rocca, ha indirizzato una lettera al Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, avente come oggetto i lavori di ammodernamento del tratto che collega il capoluogo dauno alla città dei campanili.

Facendo seguito a precedenti interlocuzioni e riunioni già tenutesi sul tema, il primo cittadino ha chiesto la convocazione di Anas e di Autostrade per l'Italia, per rendere gratuito il transito autostradale tra i caselli di Foggia e San Severo e viceversa, esattamente così come aveva fatto nell'agosto 2022 e, ancora prima, nel novembre 2021 e il 30 settembre dello stesso anno. "L’adozione del provvedimento si rende necessario ed urgente alla luce della notevole sinistrosità della Statale 16".

Analoga richiesta è stata fatta dal gruppo sanseverese di Forza Italia, atteso che per l'inizio e il completamento dei lavori di ammodernamento del tratto stradale, ci vorranno alcuni anni (continua a leggere).