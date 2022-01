Violento scontro a 10 km da Foggia, auto in fiamme sulla Statale 16

Un altro incidente stradale sulla Statale 16 tra Foggia e San Severo, teatro di diversi sinistri con dinamiche anche mortali, nonché arteria trafficata e tra le più pericolose d’Italia, è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15 in direzione del capoluogo dauno, a circa 10 km dall’uscita per Foggia. Nello scontro tra due auto, una ha preso immediatamente fuoco. Sul posto tre ambulanze. Non dovrebbero esserci vittime. Tra i feriti potrebbe esserci alcuni braccianti. Ancora da accertare la dinamica del sinistro.