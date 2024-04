Incidente stradale sulla Statale 16: nello scontro tra due auto, una finisce nei campi circostanti

Non ci sarebbero feriti gravi nell'incidente stradale avvenuto sotto una pioggia battente, questa mattina 19 aprile sulla Statale 16 nel tratto di strada che collega Foggia a San Severo.

Per cause in corso d'accertamento da parte dela polizia intervenuta sul posto, si è verificato un rocambolesco sinistro che ha coinvolto almeno due auto, una delle quali è finita nei campi circostanti, per fortuna senza ribaltarsi.

Ad avere la peggio è stato l'altro veicolo, letteralmente distrutto nella parte del motore.

L'incidente ha provocato disagi alla circolazione stradale, determinando code e rallentamenti.