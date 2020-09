Paura sulla Statale 16: auto con due bambini a bordo finisce fuori strada, l'incidente tra Foggia e San Severo

Avrebbero riportato lievi escoriazioni e tanto spavento i quattro occupanti dell'auto che alle primissime ore del mattino è rimasta coinvolta in un incidente stradale al km 660 della Statale 16 nel tratto che va da Foggia a San Severo.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte di carabinieri, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, l'auto è finita fuori strada ribaltandosi su se stessa. A bordo vi era quattro persone, due adulti e due bambini trasportate in ospedale per accertamenti di rito.