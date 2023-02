L'inferno sulla Statale 16, auto accartocciate e il corpo di un uomo senza vita: "Quello che ho visto è inspiegabile"

Sono devastanti le immagini dell'ennesimo incidente stradale avvenuto lunedì 13 febbraio intorno all'ora di pranzo sulla Statale 16, a pochi chilometri da Borgo La Rocca, nel tratto di strada che collega Foggia a San Severo. Per cause ancora in corso d'accertamento, due auto sono rimaste coinvolte in un drammatico sinistro che ha provocato il decesso di un uomo sulla sessantina.

Sotto choc gli automobilisti transitati sul luogo della tragedia, i cui segni sull'asfalto sono evidenti. Nel violento impatto il suv si è ribaltato; completamente accartocciata l'utilitaria. "Quello che hanno visto i miei occhi spero di non rivederlo mai più" e "una cosa inspiegabile ciò che i miei occhi hanno visto", sono solo alcuni dei commenti postati sui social, dove si è aperto il dibattito sulle responsabilità degli incidenti: "Quella strada fa schifo, ma è anche vero che si corre troppo".

Nelle more di sapere l'esatta dinamica del sinistro affidate agli agenti della polizia stradale, c'è chi evidenzia che su quel tratto della Strada Statale 16 oggetto del drammatico sinistro, sia vietato sorpassare. Ciò nonostante il divieto verrebbe sistematicamente violato: "In 20 anni che percorro settimanalmente questa strada, non c'è stata volta che non abbia subito o visto subire un sorpasso azzardato".

E ancora, scrive un altro lettore: "Al primo posto c'è il rispetto delle regole, ma rispettare anche l'automobilista con una strada decente non è chiedere tanto. Viaggiare su quella strada è come come camminare sulla lama di un rasoio, al minimo errore devi sperare di uscirne vivo".

C'è chi percorre quel tratto di strada sempre: "La faccio tutti i giorni, è un inferno. Quando piove devi raccomandare l'anima a qualcuno".