Incidente stradale sulla Statale 16: violento impatto tra due auto in direzione Cerignola, due feriti

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, lungo la Statale 16, direzione Cerignola, all'altezza del ponte Incoronata.

Per cause ancora da accertare, due autovetture sono entrate in collisione. Feriti entrambi i conducenti, affidati alle cure degli operatori del 118. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto, insieme ai volontari della protezione civile 'Cisa', gli agenti della polizia stradale incaricati dei rilievi del caso. Il traffico è deviato obbligatoriamente in complanare allo svincolo 'Incoronata'.