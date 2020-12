Foggia, incidente stradale sulla Statale 16: coinvolti nel sinistro un'auto e un mezzo agricolo

E' temporanemente chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord della Statale 16 a causa di un incidente avvenuto al km 685, a Foggia. Il sinistro, che ha coinvolto un autoveicolo e un veicolo agricolo, ha causato il ferimento di un passeggero. Il traffico in direzione nord viene deviato in complanare al km 687, 700. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

FOTO DI REPERTORIO