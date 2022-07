Incidente stradale sulla Foggia - San Severo: 5 feriti nel violento impatto sulla Statale 16

Violento impatto tra due auto e un mezzo pesante, questa mattina, sulla Statale 16, nel tratto che collega Foggia a San Severo.

Il fatto è successo un'ora fa circa, all'altezza di una stazione di servizio. Feriti gli occupanti dei mezzi, cinque persone nel complesso: al momento non sono note le loro condizioni. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118 e degli operatori dell'elisoccorso; intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza della zona. Ai carabinieri, invece, sono affidati i rilievi del caso.

La corsia interessata è temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord. Per consentire, la rimozione dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, il traffico è interdetto dal km 670,500 al km 661,000 con deviazione della circolazione sulla viabilità di adiacente con indicazioni in loco (SS 17 - SP 21 - SP 13 oppure in alternativa Autostrada A14).