Incidente stradale nel Foggiano: scontro tra auto sulla Statale 16

A causa di un incidente stradale avvenuto al km 718,800 lungo la strada statale 16 'Adriatica', è provvisoriamente chiusa la corsia in direzione Sud, in corrispondenza del territorio di Cerignola. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due autovetture che scontrandosi hanno provocando il ferimento dei due conducenti. Per consentire le operazioni di primo soccorso e di rimozione dei veicoli, il traffico in direzione sud viene deviato al km 718,800 lungo la viabilità di servizio adiacente. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le forze dell?ordine ed il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.