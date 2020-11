Sangue sulla Statale 16: tragico schianto tra auto e camion, perde la vita un uomo di 36 anni

La vittima è Luigi Santoro, residente a San Paolo di Civitate: viaggiava sola a bordo di una Fiat Tipo che, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponato violentemente un autoarticolato che trasportava mezzi agricoli. Devastante l'impatto, che non ha lasciato scampo al conducente del veicolo