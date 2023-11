Maxi tamponamento sulla Statale 16: traffico bloccato, almeno tre chilometri di coda

Un bruttissimo incidente stradale si è verificato quest'oggi 27 novembre, sulla Statale 16 tra Borgo Incoronata e Carapelle, direzione Foggia a 3 chilometri dal capoluogo dauno.

Ci sarebbero alcune auto danneggiate e un mezzo pesante di traverso. A causare il sinistro sarebbe stato un tamponamento tra auto intorno alle 17.30. Si è formata una coda lunghissima. I veicoli sono rimasti fermi in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Per fortuna non ci sono feriti.