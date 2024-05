Terribile incidente sulla Statale 16 bis, muore il foggiano Ambrogio Giordano: era l'Amministratore unico di Amiu Trani

È Ambrogio Giordano, amministratore unico di Amiu Trani, la vittima dell'incidente mortale avvenuto stamani avvenuto stamani sulla statale 16 bis, all'altezza di San Ferdinando di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime la vittima era alla guida di un'auto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un mezzo con rimorchio.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Barletta, agli agenti della Polizia Stradale e della Locale di San Ferdinando di Puglia, sono giunte tre ambulanze del 118, due di San Ferdinando di Puglia e una di Trinitapoli. La vittima è stata stabilizzata sul posto e trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale 'Dimiccoli' di Barletta, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente dell'altro mezzo.

Classe 1961 (avrebbe compiuto 63 anni il prossimo settembre), quattro lauree (in sociologia e in ingegneria civile, più due magistrali in ingegneria civile e Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale) più un master di secondo livello in Scienze Criminologiche, Giordano ha ricoperto diversi incarichi nel campo delle municipalizzate. Dal 2022 ricopriva l'incarico di amministratore Unico dell'Amiu di Trani.

Aggiornato alle ore 14.15