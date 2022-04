Incidente stradale tra due auto e un trattore sulla Statale 16

Carreggiata temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord (Foggia), lungo la strada statale 16 'Adriatica', a causa di un incidente avvenuto al km 744,700 in corrispondenza del territorio comunale di Barletta. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli ed un trattore, causando il ferimento di due persone.

Per permettere la rimozione dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, il traffico è deviato verso la complanare dallo svincolo Barletta-Barberini, al km 745,500. Anas, Polizia Stradale e 118 sono sul posto per garantire il ritorno alla regolare percorribilità nel più breve tempo possibile.