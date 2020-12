Incidente sulla SS16 alle porte di Foggia: Peugeot 208 finisce fuori strada e si ribalta. Due ragazzi in codice rosso

Ancora non sono note le condizioni dei due giovani ragazzi, trasportati d'urgenza in codice rosso, a causa di un grave incidente stradale avvenuto alcune ore fa sulla SS16, a pochi chilometri da Foggia.

Per cause ancora da appurare, i due ragazzi, che viaggiavano a bordo di una Peugeot 208, hanno perso il controllo del mezzo e sono usciti fuori strada, terminando la corsa su una cunetta, dove l'auto si è poi ribaltata su un fianco. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi del caso, e i vigili del Fuoco, il cui intervento si è reso necessario per liberare i due ragazzi.