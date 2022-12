Tragedia sulla Cerignola-Candela: auto contro albero, due persone decedute

Drammatico incidente stradale sulla sp 95 Cerignola-Candela nella tarda serata del 6 dicembre. Un'auto con a bordo due ragazzi, per cause ancora in corso d'accertamento, è uscita fuori strada, si è ribaltata ed è finita contro un albero. Entrambi gli occupanti sono deceduti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco intervenuti per estarre i corpi delle due vittime dalle lamiere accartocciate per via del violento impatto, e ai carabinieri, sono arrivate alcune ambulanze e l'elisoccorso di Alidaunia.