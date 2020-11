Terribile incidente sulla 'Via del mare', tre feriti in uno scontro violento tra due auto: strada chiusa al traffico

Terribile incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 71 'Via del Mare', nei pressi dell'incrocio con la Sp 143. Due i veicoli coinvolti, una Ford C-Max e una Audi Q5, che per cause ancora da accertare, si sono scontrate violentemente.

Sul posto gli operatori del 118, i vigili del Fuoco e i carabinieri, impegnati per rilevare le cause del sinistro e per regolare il traffico. La strada è stata momentaneamente chiusa. Tre le persone ferite, due delle quali sono state trasportate in ospedale. Sarebbero in gravi condizioni.