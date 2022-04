Rocambolesco incidente stradale sulla Sp 53: auto finisce fuori strada e si ribalta

Non dovrebbe essere in pericolo di vita la donna protagonista di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio sulla Sp 53 in agro di Marina di Lesina, nei pressi del casello di Poggio Imperiale.

Per ragioni ancora da accertare, l'auto è finita fuori strada ribaltandosi sul tetto. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, una di Lesina e due del Sio, squadra intervento operativo Roma. La donna è stata trasportata al pronto soccorso.

Solo due mesi fa la sp 53 è stata oggetto di un sopralluogo da parte del presidente della Provincia Gatta, che aveva garantito l'impegno per la messa in sicurezza della strada, teatro di diversi incidenti mortali.