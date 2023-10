La Sp 30, dove ogni sera si rischia l'appuntamento con la morte: "Non si vede nulla"

L'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 30 San Severo-Torremaggiore-San Paolo di Civitate - dove un ciclista di nazionalità romena è stato travolto da un'auto - ha riacceso il dibattito sulle condizioni in cui versa l'arteria, che gli automobilisti che ogni giorno la percorrono, definiscono pericolosa per via di una serie di problematiche, a partire dall'illuminazione pubblica insufficiente, o, a dirla tutta, praticamente assente per centinaia di metri di strada.

C'è chi fa notare di aver rischiato in più occasioni di investire braccianti agricoli a piedi o in bici, anche ad un'andatura moderata: "Camminano senza luci o giubbotti catarifrangenti". Inoltre, aggiunge, "la segnaletica orizzontale è assente".

Da periferia a periferia, pochi chilometri separano San Severo a Torremaggiore. Tuttavia, ogni sera si rischia l'appuntamento con la morte: "E' una strada buia e orrenda, molto pericolosa, non ci sono nemmeno le strisce che delimitano le due corsie e ai margini di entrambe le carreggiate".

Con cunette a vista e senza guardrail. "Un rettilineo pericolosissimo".

Sul caso si è espresso anche il parroco della parrocchia San Giuseppe Artigiano, don Dino D'Aloia: