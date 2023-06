È momentaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Sp 26 che collega San Marco in Lamis a Foggia, in zona Calderoso.

Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, si è verificato un impatto tra due auto in prossimità di una curva.

Non ci sarebbero feriti. Solo danni e tanto spavento.