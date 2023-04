Incidente stradale sulla Sp 26: esce fuori strada con l'auto e finisce contro una roccia

La dinamica dell'incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Sp 26 che collega Foggia a San Marco in Lamis, a pochi chilometri dal ponte Ciccalento, è ancora tutta da chiarire.

Tuttavia - come anticipato già sulle colonne di SanMarcoNews, nel sinistro stradale sono stati coinvolti un uomo e una donna di San Giovanni Rotondo, che in prossimità di una cava, hanno terminato la loro corsa contro una roccia, probabilmente nel tentativo di evitare l'impatto con un'auto che percorreva la strada nell'opposto senso di marcia.

Soccorsa dai sanitari delle postazioni dell'emergenza territoriale del 118 di San Marco in Lamis e della città di San Pio, la coppia è stata trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso di Casa Sollievo della Sofferenza.

Non sono in pericolo di vita e non avrebbero riportato gravi danni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.