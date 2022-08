Cinghiale taglia la strada a un'auto, violento impatto sulla Sp 105: "Abbiamo avuto molta paura"

Salve Foggiatoday, volevo segnalare che la sera del 3 agosto ho subito un brutto incidente a causa dell'investimento di un cinghiale nei pressi della Sp 105 'Ponte di Bovino'. Vi lascio immaginare, macchina distrutta, cinghiale morto e uno spavento enorme. Ero con la mia famiglia, mia moglie e due bambini di 5 e 8 anni. Per fortuna tutti stiamo bene. Vi segnalo quello che mi è accaduto perché arrivi agli enti preposti. Non si può più procedere con tranquillità lungo quelle strade. I cinghiali sono presenti ovunque in quella zona e costituiscono un vero e proprio pericolo.