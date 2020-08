Paura a Lesina, auto si ribalta nei pressi del sottopasso: quattro feriti, uno è grave

E' di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, alle porte di Lesina. Il fatto è successo intorno alle 5 del mattino, nei pressi del sottopasso che porta alla zona balneare di Marina di Lesina.

Per cause ancora da accertare, una Land Rover con a bordo quattro persone si è ribaltata autonomamente su un fianco: feriti tutti e quattro gli occupanti del mezzo. Una, più grave, è stata trasportata d'urgenza a 'Casa Sollievo', a San Giovanni Rotondo, per un trauma cranico lacero-contuso, le altre tre sono state portate al vicino ospedale di San Severo per gli accertmaenti del caso. Sul posto, insieme al 118 di Torremaggiore e Apricena, anche i vigili del fuoco e i carabinieri; questi ultimi si occuperanno dei rilievi del caso.