Incidente stradale questa mattina in via Sant'Antonio a Foggia, dove si è verificato un impatto tra una moto ed una Ford. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, trasportato in pronto soccorso da un'ambulanza del 118.

Sul posto è arrivata la polizia locale per i rilievi del sinistro. Non si conoscono le condizioni del centauro.