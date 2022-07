Incidente sulla litoranea Vieste-Mattinata, traffico bloccato per ore

Traffico bloccato dalle 10.30 di questa mattina, in entrambe le direzioni, sulla litoranea Mattinata-Vieste per un incidente. Coinvolti nel sinistro un furgoncino e un mezzo pesante. Sul posto è intervenuta un’ambulanza. Al momento, non si conoscono le condizioni degli occupanti dei due mezzi.

Sulla strada provinciale si è formata una coda chilometrica. I veicoli sono rimasti fermi per quasi due ore all’altezza dell’incrocio per Pugnochiuso e Vignanotica. Poco prima delle 12.30, la circolazione è ripresa con senso unico alternato.