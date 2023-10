Ferito il conducente della Ford, trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico Riuniti. Sul posto la Polizia Locale per I rilievi del caso.

Scontro frontale, questa sera, tra due auto in via Camporeale, a poca distanza dal centro abitato, all’ingresso di Foggia.

