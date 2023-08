Incidente mortale sulla A14, scontro tra auto e camion: muore avvocato di San Severo

Ancora una tragedia sulle strade di Capitanata. Un incidente mortale è avvenuto stamani, intorno alle ore 7 sulla A14 tra Bari e Foggia in direzione Cerignola. Nel sinistro, le cui dinamiche sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un camion e una auto. L'impatto è stato fatale per il conducente dell'auto, Ciro Nardelli, avvocato 66enne di San Severo.

Sul posto sono intervenuti Polizia stradale, ambulanze e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo si è rivelato vano. "Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Foggia ha appreso con sgomento la notizia della scomparsa improvvisa del collega Ciro Nardelli, avvocato stimatissimo, grande professionista e dalle qualità umane eccezionali. L’avvocatura oggi ha subito una grande perdita", si legge in una nota dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.