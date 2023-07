Scontro tra un autobus e uno scooter in via Lenotti

Incidente in via Monsignor Lenotti, questo pomeriggio, all’altezza della rotatoria. Coinvolti un autobus dell’Ataf, l’azienda del trasporto locale di Foggia, e uno scooter. Ad avere la peggio, nell’impatto, un giovane alla guida del mezzo a due ruote.

Sul posto è intervenuta la postazione 118 ‘Don Uva’. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso ma, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze. Probabilmente, all’origine dello scontro, una mancata precedenza.

Altri due incidenti erano stati già registrati oggi in città: un ciclista è stato travolto da un’auto in corso Giannone, mentre in via Manfredi è stato investito un pedone.