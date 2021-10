Incidente stradale a Foggia, scontro tra auto e scooter in via Gioberti: due feriti trasportati in codice rosso

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera, poco prima delle ore 20, a Foggia. Nel sinistro, verificatosi in via Gioberti all'incrocio con viale Ofanto, sono rimasti coinvolti una Audi A4 e uno scooter.

Subito dopo l'impatto, sulle cui dinamiche sono in corso gli accertamenti del caso, il conducente dell'auto si è immediatamente fermato per prestare soccorso ai due giovani a bordo dello scooter, che sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Foggia in codice rosso. Non si conoscono ancora le loro condizioni.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale anche per gestire il traffico che ha subito inevitabili rallentamenti, e l'ambulanza del 118.