Scontro tra due auto al Villaggio Artigiani, una si ribalta: tre persone finiscono in ospedale

Brutto incidente questa mattina al Villaggio Artigiani di Foggia. Due le auto coinvolte nel sinistro in via di San Giuliano, all’altezza dell’incrocio con via di Salsola.

Ad avere la peggio è stata una Citroen che si è ribaltata.

Il bilancio è di tre feriti trasportati in ospedale. Al momento non si conoscono le loro condizioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso.