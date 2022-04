Grave incidente in viale Di Vittorio, altro scontro tra un’auto e una moto: giovane foggiano in codice rosso

A meno di 24 da un brutto incidente sulle ‘tre corsie’ a Foggia, se n’è verificato un altro simile nel tardo pomeriggio di oggi, a soli 50 metri di distanza. Coinvolti, anche in questo caso, un’auto e una due ruote. Su viale Di Vittorio, all’altezza del Museo provinciale di Storia Naturale, un’Honda Transalp si è scontrata con una Dacia Duster ed è finita sotto la macchina.

Un 24enne foggiano è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione, la moto, proveniente da via Bari, avrebbe impattato contro l’auto che stava effettuando un’inversione.

È stato sottoposto a quattro operazioni alle gambe, invece, il giovane coinvolto nell’incidente avvenuto ieri sera all’incrocio tra viale Michelangelo e viale Di Vittorio. Ha riportato diverse fratture e si trova in coma farmacologico, la prognosi è riservata.