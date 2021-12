Paura in corso Giannone: due auto si scontrano e rischiano di travolgere i clienti di una caffetteria

Brutto incidente nella tarda serata di ieri, 25 dicembre, in centro a Foggia. Due auto si sono scontrate su corso Giannone. È accaduto poco prima delle 23. A entrare in collisione, all'altezza di un incrocio, un'Audi proveniente da via Marchese De Rosa, che procedeva in direzione piazza Cavour, e una Fiat Punto che sopraggiungeva da una traversa.

L'Audi ha finito la sua corsa contro il marciapiede e ha preso in pieno un cartello della segnaletica stradale. Per fortuna, solo tanto spavento per due clienti di una caffetteria che occupavano in quel momento un tavolo all'aperto. Sono rimasti illesi. Tre persone sono state trasportate comunque al pronto soccorso per i dovuti accertamenti. Sul posto due ambulanze del 118 (la postazione Macchia Gialla e D'Avanzo in supporto).