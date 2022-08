Incidente stradale nel Foggiano, violento impatto tra un’auto e una bici elettrica: morta giovane donna

È di un morto il bilancio del grave incidente stradale avvenuto poco fa, sulla Lucera - Pietramontecorvino, nel Foggiano. Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra un'auto e una bici elettrica, con a bordo due giovani donne, di circa 30 anni. L'impatto è stato devastante: una delle due donne è morta sul colpo, l'altra è stata soccorsa dall'equipe dell'elisoccorso. La donna è stata rianimata, intubata, trasfusa e portata in pronto soccorso a Foggia: le sue condizioni sono critiche.