Incidente stradale in località 'Sciale delle Rondinelle': violento scontro tra tre auto

È di quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco fa, lungo la riviera tra Manfredonia e Zapponeta, in località Sciale delle Rondinelle.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra tre autovetture: i feriti, di cui non si conoscono al momento le condizioni, sono stati trasportati in ospedale tramite 118, dopo essere stati liberati dalle lamiere dei mezzi dai vigili del fuoco del distaccamento sipontino.

La dinamica del sinistro e i rilievi sono invece affidati alla polizia.