Tamponata da un furgone, nipote carambola con l'auto sul nonno e lo travolge: vittima un 71enne di origini foggiane

L'incidente stradale è avvenuto a Santa Maria Imbaro in provincia di Chieti. L'uomo si trova ricoverato presso l'ospedale di Pescara in gravi condizioni

Ha riportato ferite molto gravi il 71enne foggiano investito a Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti, dalla fiat 500 guidata dalla nipote.

Secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe perso il controllo dell'auto e travolto il nonno, dopo esser stata tamponata da un furgone.

Sul posto i carabinieri e un'ambulanza del 118. Per l'uomo si è reso necessario il trasporto in elisoccorso presso l'ospedale di Pescara, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.