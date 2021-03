Incidente stradale a San Severo: violento impatto tra due mezzi in viale Due Giugno, si ribalta auto

E' successo poco prima delle 16. Al momento non sono note le condizioni dei due conducenti. Sul posto, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine

Incidente stradale a San Severo, dove poco prima delle 16, si è verificato un violento impatto all'incrocio tra viale Due Giugno e via San Giovanni Bosco.

Due le auto entrate in collisione, una delle quali, a seguito dell'impatto, si è ribaltata su sé stessa. Al momento non sono note le condizioni dei due conducenti. Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, mentre per i rilievi del caso sono sopraggiunti gli agenti della polizia locale e quelli della polizia di Stato.