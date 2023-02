Bruttissimo incidente a San Severo: auto investe pedoni e finisce contro le auto in sosta

Rocambolesco incidente stradale, questa sera, in via Tiberio Solis, a San Severo. Il fatto è successo intorno alle 20.30: forse a causa di un malore, il conducente di una utilitaria ha perso il controllo del mezzo, investendo un paio di pedoni e poi impattando contro due auto in sosta.

L'accaduto ha seminato il panico tra automobilisti, passanti e avventori delle attività della zona. La ricostruzione della dinamica del sinistro è all'attenzione della polizia locale, intervenuta per i rilievi del caso, insieme ai vigili del fuoco e agli operatori del 118. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per garantire sicurezza alla viabilità. Dalle prime informazioni raccolte, non si registrerebbero feriti gravi tra i coinvolti, mentre non sono note le condizioni del conducente del mezzo.