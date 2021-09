Incredibile incidente a San Severo: auto invade l’isola pedonale e si schianta contro albero

È successo poco fa, in via Tiberio Solis. Sul posto, gli operatori del 118 e i carabinieri per gli accertamenti del caso

Incredibile incidente stradale, poco fa, in via Tiberio Solis, a San Severo. Per cause ancora da accertare, una Ford ha invaso la zona pedonale, terminando la sua corsa contro un albero.

Forse un malore del conducente ad originare l'impatto. Sul posto, insieme agli operatori del 118, una pattuglia dei carabinieri che ha delimitato la zona dell'incidente e ha avviato i rilievi del caso. Seguono aggiornamenti.