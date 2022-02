Schianto fortissimo in una stradina, auto si ribalta tra le urla disperate dei passanti: "Mamma mia, calmati calmati"

Attimi di panico questa mattina a San Severo dove intorno alle 8.30 una monovolume e una Fiat 500 sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Guido Reni, una stradina interna della città. L’impatto, violento, ha provocato il ribaltamento della Cinquecento.

L’urto è stato così forte che i residenti e i passanti sono accorsi immediatamente sul luogo del sinistro, tra le urla disperate e la forte preoccupazione per le conseguenze degli occupanti: “Oh Dio, mamma mia, calmati, calmati, chiamate l’ambulanza”.

Una ragazza e due ragazzi, tra cui il giovane conducente alla guida della monovolume, hanno aperto lo sportello dell’altra macchina nel tentativo riuscito di tirare fuori dall'abitacolo la conducente, sotto choc per l'accaduto. La malcapitata, per fortuna, è uscita con le proprie gambe.

Hanno fatto il giro del web le immagini del sinistro ripreso da una telecamera.