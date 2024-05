Incidente stradale sulla Statale 272: scontro tra auto, in gravi condizioni due dei quattro feriti

E' di quattro feriti, di cui uno in gravissime condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi nel Foggiano. Il violento impatto tra un'auto e un Fiorino è avvenuto nel tratto di Statale 272 che collega San Severo a San Marco in Lamis, città, quest'ultima, teatro di un incidente mortale avvenuto ieri 12 maggio in cui ha perso la vita un ragazzo di 25 anni.

Sul posto, stanno operando gli agenti della polizia stradale di San Severo mentre i feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118. Per uno dei coinvolti, le cui condizioni sono sembrate subito più gravi, è stato necessario il trasporto in elisoccorso verso il più vicino ospedale.

La polizia stradale dovrà ora eseguire i rilievi del sinistro e ricostruirne la dinamica al fine di evidenziare eventuali responsabilità.