Incidente sulla Statale 16, violento scontro tra un'auto e un mezzo pesante: c'è una vittima

È di un morto il bilancio dell'ennesimo incidente stradale consumatosi sulla Statale 16 Adriatica, nel territorio comunale di San Severo all'altezza del bivio tra il comune dell'Alto tavoliere e Lucera. Il sinistro, avvenuto al km 648,000, ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante. Nell'impatto, una persona è deceduta.

Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi danneggiati, il transito è deviato lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco. Per il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza, sul posto sono intervenuti il personale di Anas, le Forze dell’Ordine e il 118.