Incidente stradale verso San Paolo di Civitate: violento scontro all'incrocio tra due auto

Incidente stradale sulla strada provinciale che collega San Severo a San Paolo di Civitate nel tardo pomeriggio di oggi. Per cause ancora in corso d'accertamento due autovetture si sono scontrate all'altezza di un incrocio, arteria già teatro in passato e di recente di sinistri anche mortali.

Una delle due auto ha terminato la corsa in un uliveto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del sinistro e le indagini del caso. E un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure. Non si conoscono le condizioni degli occupanti dei mezzi.