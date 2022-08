Incidente stradale sulla A14 tra San Severo e Poggio Imperiale

Incidente stradale autonomo sulla A14 tra San Severo e Poggio Imperiale al km 522 direzione Nord, questo pomeriggio 25 agosto, poco dopo le 14.30. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale intervenuta sul posto con due pattuglie, un soggetto alla guida di un'auto, dopo aver urtato con il veicolo verosimilmentre contro un guardrail, ha terminato la corsa sull'altro lato della carreggiata. Ingenti i danni. Non ci sono feriti gravi.