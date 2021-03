Ciclista travolto e ucciso sulla strada per San Severo

Ciclista travolto e ucciso nel Foggiano. E' accaduto nella tarda serata di ieri, lungo la Provinciale 30 che da Torremaggiore porta a San Severo.

Il fatto è successo intorno alle 23 di ieri, quando una Fiat Croma ha travolto un uomo in bicicletta, che procedeva lungo lo stesso senso di marcia. Per il ciclista non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Si tratterebbe di un uomo dell'Est Europa, di circa 40 anni, di cui però non si conoscono ancora le generalità. Sotto shock il conducente dell'auto, che ha prontamente allertato i soccorsi. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.