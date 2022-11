Lutto cittadino a San Severo, la città si ferma per Salvatore, Donato e Francesco

"Erano in giro per lavoro, ma sono andati all'appuntamento con la morte. Un appuntamento da loro non fissato, ma a cui erano stati predestinati da un destino che sovente si accanisce con le persone buone, semplici e sfortunate". Il sindaco di San Severo Francesco Miglio esprime il suo cordoglio e quello dell'intera città per la scomparsa di Francesco Pio Ciavarella, Donato Nardella e Salvatore Ferrara, i tre operai morti venerdì scorso in un incidente stradale sulla Ss 16 in agro di Chieuti, mentre stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro.

Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino nella giornata di oggi, in concomitanza con la celebrazione dei funerali, in programma nella Chiesa Cattedrale Santa Maria Assunta alle ore 16. "San Severo sarà a lutto. La morte di tre ragazzi, tre lavoratori, ha lasciato tutti attoniti. La famiglia sanseverese sarà a lutto nelle ore del funerale e ogni manifestazione pubblica sarà sospesa. Alle famiglie un abbraccio forte da tutti noi sanseveresi".