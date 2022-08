Incidente mortale tra San Severo e Lucera

Tragedia sulla Sp 109 che collega San Severo a Lucera, tra le provinciali più pericolose oggetto nel 2019 di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, intorno alle 12 di oggi 23 agosto, un furgoncino aziendale e un'auto, si sono scontrati frontalmente.

Il violento impatto ha provocato il ribaltamento dell'auto e il decesso di una persona. Un'altra è rimasta gravemente ferita. Rianimata sul posto e intubata dal rianimatore dell'elisoccorso, è stato elitrasportato in codice rosso presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di Giovanni Rotondo. La circolazione stradale è interrotta. Sul posto anche i vigili del fuoco di San Severo e un'ambulanza del 118.