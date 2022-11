Travolto da un camion mentre si reca al lavoro, Sekou muore dopo due giorni di agonia

Sekou Sankare, lavoratore maliano che viveva nell'Arena di San Severo, domenica scorsa sarebbe stato travolto e ucciso da un camion mentre andava al lavoro a bordo della sua bicicletta. A denunciare la tragedia è stato il 'Comitato Lavoratori delle Campagne' attraverso un post pubblicato questa mattina, dopo la segnalazione di un amico della vittima. Sekou è morto in ospedale dopo due giorni di agonia. Si tratta delle 49esima vittima spezzate sulle strade della provincia di Foggia dall'inizio dell'anno.

"Questa ennesima morte ci fa tremare di rabbia e di dolore, perché abbiamo perso un altro fratello a causa delle condizioni di lavoro a cui era costretto e perché da anni lottiamo contro questo sfruttamento. La lista dei morti di lavoro è lunga, soltanto qualche mese fa sempre a San Severo anche un altro lavoratore, Koffi, è stato ucciso in un incidente, ma non possiamo lasciare che queste morti diventino normalità o finiscano in pasto a strumentalizzazioni. Continuiamo a lottare, perché è davvero l'unico modo che ci resta perché nessuno muoia più di sfruttamento e di razzismo. Documenti, case, contratti e trasporti sicuri per tutti"