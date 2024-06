Migrante morto in un "incidente fantasma", la Procura apre un fascicolo per omicidio stradale. La decisione è giunta a seguito della notizia, pubblicata su queste colonne, di un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto un giovane gambiano, bracciante agricolo domiciliato a San Severo, trovato senza vita accanto al suo motorino.

Il giorno dell'incidente, il 9 giugno, sul luogo dell'accaduto, purtroppo, intervennero solo medici e paramedici del 118 e vigili del fuoco, giunti quando ormai la vittima non era più sul luogo, al fine di mettere in sicurezza il motorino su cui viaggiava il ragazzo. A farsi carico di capire cosa fosse successo al bracciante, morto mentre rientrava a casa dopo una lunga giornata di lavoro sui campi, era stata l'avvocatessa Margherita Di Marco che temeva che il suo giovane assistito potesse essere stato - come purtroppo accaduto altre volte - speronato e lasciato morire sul ciglio della strada. "Mi sembra un atto dovuto verso una morte, che contrariamente, sarebbe stata invisibile", commenta il legale a FoggiaToday.