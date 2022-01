Terribile incidente sulla Statale 16 a San Severo: sul posto l'elisoccorso, un ferito grave

Bruttissimo incidente stradale poco prima delle 13 sulla Statale 16 in provincia di Foggia in prossimità dello svincolo di via Lucera a San Severo.

Secondo notizie in nostro possesso, ma frammentarie, ci sarebbe un ferito grave trasportato in ospedale a bordo dell'elisoccorso intervenuto sul posto insieme a un'ambulanza del 118, ai vigli del fuoco che hanno estratto la persona dall'abitacolo, alla polizia e alla polstrada.

Per effettuare i rilievi del sinistro l'incrocio è stato momentaneamente chiuso e il traffico deviato. Le auto coinvolte sarebbero due.