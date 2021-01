Spaventoso incidente a San Severo: uomo guidava in stato di ebbrezza, danni e feriti ma senza gravi conseguenze

La polizia locale di San Severo ha ricostruito la dinamica del rocambolesco e grave incidente stradale avvenuto il 7 gennaio su Corso Di Vittorio, intersezione con via De Leo, che ha provocato danni ai veicoli e lesioni alle persone, ma per fortuna senza gravi conseguenze.

Dagli accertamenti eseguiti dal personale della sezione di infortunistica stradale e dalle successive verifiche degli agenti della polizia locale, è emerso che il conducente di uno dei due veicoli aveva un grado alcolemico superiore al consentito.

E' stato denunciato penalmente alla procura della Repubblica di Foggia per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche con contestuale ritiro della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo.

L’incidente, le cui immagini sono già state visualizzate da centinaia di persone, è stato particolarmente raccapricciate e per un solo caso fortuito non ha portato a conseguenze ben più gravi per i conducenti e passeggeri dei veicoli coinvolti (il video).