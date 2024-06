Bracciante morto in un incidente stradale, il legale: "Spero solo non sia stato speronato"

Bracciante muore in un incidente stradale mentre rientra dal lavoro. E' l'ennesimo episodio registrato in Capitanata, la cui dinamica è ancora tutta da ricostruire, proprio come avvenuto nell'incidente che, poche settimane fa, ha coinvolto altri due colleghi, anche loro di origini africane.

La vittima, di nazionalità gambiana, era residente a San Severo. "È da ieri che, a seguito della notizia della morte di un mio assistito, cerco - a malincuore - di ricostruire cosa sia accaduto", si sfoga l'avvocatessa Margherita Di Marco. "Era un bravissimo ragazzo. Il 9 giugno ha avuto un gravissimo incidente stradale mentre rientrava a casa dal lavoro. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto, che cercherò di ricostruire".

"Penso che questo sia il lato più brutto del nostro mestiere. Quando un ragazzo muore in un Paese straniero, lontano dalla sua famiglia, l'avvocato è una sorta di 'sostituto' delle figure più care, un punto fermo. In una Italia dove gli eventi recenti (mi riferisco alla morte del bracciante a Latina) ci ricordano che peso e valore abbiano, purtroppo, queste vite, la storia di questo ragazzo fa male il doppio", aggiunge.

"Spero solo non sia stato speronato e lasciato sul ciglio della strada, come spesso succede", il timore del legale. "Ancora una volta mi tocca dire: 'Fa' buon viaggio, caro ragazzo. Hai inseguito un sogno qui in Italia, ma il destino, a volte, è ingrato. Sei stato bravo, comunque, sii fiero di te stesso. Sono certa che, se solo fossi rimasto su questa terra, tra qualche mese avresti gioito anche tu, avremmo terminato il nostro percorso insieme", conclude.